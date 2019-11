Zé Ricardo vê frustração do Inter por empate com "lances estranhos"

publicidade

O empate do Inter contra o Fortaleza, em pleno Beira-Rio neste domingo, desapontou o técnico Zé Ricardo pelo modo como aconteceu. "Acho que a gente sai frustrado por não conseguir os três pontos", avaliou.



"No primeiro tempo o Inter criou bastante, no segundo não conseguiu tanto. Os dois gols do Fortaleza saíram em lances estranhos", salientou o comandante colorado. "Uma trombada do Moledo com o árbitro que atrapalhou e no segundo, o Uendel não acreditou que a bola estava dentro do campo, seguiu o lance e tomamos o gol", descreveu.



Zé Ricardo comentou que, na preparação para a partida, a expectativa era de repetir o que foi feito contra o Corinthians. "Fizemos um bom jogo em São Paulo, estávamos confiantes de fazer uma atuação no mesmo nível. Não achamos o ponto certo para marcar o Fortaleza. Com isso, ficamos um pouco atrás", ponderou.



"Um ponto positivo hoje foi a entrega e que os jogadores acreditaram até o fim em buscar o resultado", emendou o treinador. "Mesmo com o 2 a 1 eu tinha a sensação de que buscaríamos ao menos o empate. E. aí, o futebol é tão estranho às vezes que ainda o Lomba salvou o time no final ao defender o pênalti."



De positivo, a manutenção da diferença para o São Paulo, com um confronto direto ainda pela frente. "Não aproveitamos pelos resultados paralelos, mas a posição na tabela e a situação relativa ao nosso adversário se manteve."