Zé Ricardo vê Gre-Nal como importante, mas não definitivo para a conquista da vaga

O Gre-Nal do próximo domingo colocará frente a frente o Grêmio, quinto colocado, com 47 pontos, e o Inter, sexto, com 46. Apesar do confronto direto e de toda a importância do clássico para o futebol gaúcho, Zé Ricardo crê que ele não será definitivo na busca por uma vaga para a Libertadores 2020.

“É um jogo importante para as duas equipes, mas entendo que, independente de quem vencer, não vai ter a definição da vaga. Vamos continuar na luta até o final da competição. Precisamos de concentração máxima, pois serão mais nove finais”, declarou Zé Ricardo após o empate de ontem.

Como terá dois treinos até o clássico, nesta sexta-feira e um na véspera do confronto, o técnico prevê que os jogadores precisarão de descanso e muita conversa até entrar no gramado da Arena. A reapresentação e o trabalho de sábado serão fundamentais para a reavaliação do grupo. Em especial de D’Alessandro, que atuou em toda a partida contra o Athletico-PR, após cumprir suspensão contra o Bahia. Nos quatro jogos anteriores, em 11 dias, atuou 315 minutos de 360 possíveis.

“Vamos conversar como D’Alessandro e com a preparação física para ver com ele vai se apresentar na sexta e no sábado. Não descarto de jogar de uma forma ou de outra (em relação aos times que usou contra o Bahia e contra o Athletico-PR), mas não pretendo abandonar a maneira como o Inter jogava no período do Odair (Hellmann)”, revelou o treinador.

O profissional relembrou que havia planejado vitórias nos três primeiros jogos dele comandando a equipe. “Precisamos de confiança. O torcedor está no seu direito de cobrar, pois quer sempre o melhor, mas seria importante se ele entendesse que faltam nove rodadas para o campeonato terminar e precisamos do apoio de todo mundo”, completou.

O Inter volta aos treinos a partir da 15h30min. No sábado, a atividade está marcada para as 10h30min. O jogo tem horário de início marcado para as 18h, na Arena do Grêmio.