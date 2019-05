Zagueiro Bruno Fuchs é convocado para o torneio de Toulon

publicidade

O zagueiro Bruno Fuchs foi convocado para integrar a seleção olímpica que disputará o torneio de Toulon, na França. A informação foi confirmada pelo site oficial do Internacional.

O atleta colorado estava treinando com a seleção principal na Granja Comary, em Teresópolis, juntamente com o grupo que disputará a Copa América.

Fuchs já possui histórico de convocações por seleções de base. Em 2016, o atleta integrou a seleção sub-17, onde foi convocado para um período de treinos. Também defendeu o Brasil no torneio de Toulon em 2017 e realizou amistosos com a seleção sub-20 no ano passado.

O zagueiro é o segundo jogador do Inter a ser convocado. Antes dele, o lateral Iago já havia sido convocado. Além dos dois, Matheus Henrique, do Grêmio, completa a lista de jogadores da dupla Gre-Nal convocados para o torneio.