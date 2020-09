Irmão de Sérgio Ramos tem aval de Cavani para negociar com o Real Madrid

publicidade

Dois dias após informar que o Real Madrid não iria contratar nenhum jogador na janela de transferências que fecha no próximo dia 5, o Marca, da Espanha, revelou que o irmão de Sérgio Ramos, René, recebeu de Edinson Cavani e seu staff a autorização para negociar com o clube merengue. A informação foi revelada nesta quarta-feira pelo jornalista Roberto Gómez em uma entrevista à Rádio Marca.

Segundo ele, quem irá definir se a contratação ocorrerá ou não é a direção do Real Madrid, não o técnico, Zinedine Zidane. Desta forma, as tratativas entre René e o clube madrileno estão em andamento. Gómez destaca ainda que a agremiação necessita de um “homem gol” e a oportunidade de contar com Cavani, que não tem vínculo com nenhum time, poderia ser uma opção.

O jornalista também destacou que os principais clubes da Europa já adquiriram os reforços e que estão fechados para novas transações. O Grêmio aguarda o fechamento da janela, e consequentemente as inscrições nas competições da Europa, para tentar a contratação do uruguaio.