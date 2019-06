Itália vence China e avança para oitavas da Copa do Mundo

publicidade

A Itália derrotou a China por 2 a 0 em jogo disputado no estádio de la Mosson, em Montpellier, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A adversária das italianas na próxima fase da competição será o vencedor de Holanda e Japão, que jogam nesta terça-feira pelas quartas de final a partir das 16h (horário de Brasília).

Melhor desde o início da partida, a Itália não demorou a abrir o marcador. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Girelli aproveitou bate-rebate na área chinesa para chutar para o gol livre e fazer 1 a 0 para sua equipe. Mesmo melhor a equipe italiana só conseguiu ampliar na etapa final. Aos 3 minutos Galli recebe na intermediária e arrisca um chute colocado de muito longe. E a goleira Peng aceita. 2 a 0 para o time europeu.

Com a vitória, a Itália aguarda o vencedor de Holanda e Japão para saber quem será seu adversário na próxima fase da Copa do Mundo.