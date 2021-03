Ivan anota hat trick, Caxias vence o Aimoré e assume a terceira colocação no Gauchão

publicidade

Numa noite inspirada do lateral-direito Ivan, que marcou três gols, o Caxias venceu o Aimoré, por 3 a 2, e assumiu a terceira colocação do Gauchão, no estádio Centenário, nesta segunda-feira.

Agora, a equipe grená, que tem um jogo a menos, tem seis pontos e está somente um atrás do líder Ypiranga - com sete - e empatado com o Aimoré - que também tem seis. No entanto, ambos já têm três partidas completadas, ao contrário do time caxiense.

A partida iluminada de Ivan não começou como o Caxias gostaria. Aos 7 da primeira etapa, João Denoni abriu o placar. Aos 15, no entanto, a estrela do lateral começou a brilhar. Num chutaço em cobrança de falta, Ivan empatou. Aos 45, de novo de falta e de novo de longe, o lateral virou o confronto para o time da Serra.

Na volta do intervalo, o artilheiro da noite fez de pênalti, aos 19 minutos e colocou boa margem no placar. Vice-líder, o Aimoré foi para cima e descontou com Janeudo aos 27. No entanto, o Caxias soube segurar o resultado e garantir os três pontos.