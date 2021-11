Já rebaixado, Brasil de Pelotas perde para o Guarani na Série B

publicidade

Matematicamente rebaixado para Série C, o Brasil de Pelotas perdeu para o Guarani, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no estádio Bento Freitas, pela 35ª rodada da Série B. O gol da partida foi marcado por Bruno Silva aos 7 minutos da segunda etapa. No final, Gabriel Poveda perdeu uma chance incrível para empatar.

O resultado mantém a Xavante na lanterna, com 23 pontos. Do lado brugrino, o clube entrou no G4, com 56 pontos, mas pode ser superado com os jogos de Goiás e CRB.

Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas encara o Coritiba, no domingo, às 18h15min, no Couto Pereira. O Guarani recebe o Avaí, no sábado, no Brinco de Ouro.