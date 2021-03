Japão atropela a Mongólia em goleada histórica de 14 a 0 pelas Eliminatórias

publicidade

O Japão massacrou a Mongólia nesta terça, na cidade de Chiba, com uma incrível goleada de 14 a 0, a maior vitória de uma seleção japonesa na história. O resultado superou o 15 a-2 contra Filipinas em 1917, pelo Grupo F das Eliminatórias da zona asiática para a Copa do Mundo do Catar-2022.

O Japão, que já havia derrotado a Mongólia por 6 a 0 no jogo de ida, vencia por 5 a 0 no intervalo, antes de marcar mais nove gols no segundo tempo. Após cinco rodadas, os 'Samurais Azuis' lideram com folga o Grupo F, que também inclui Tajiquistão, Quirguistão e Birmânia, tendo marcado 27 gols em cinco jogos, sem sofrer nenhum.

Faltando três rodadas para o fim das eliminatórias asiáticas, o Japão está bem perto de participar de sua sétima Copa do Mundo consecutiva.