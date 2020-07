Jean Pyerre marca, e Grêmio bate o Inter no Gre-Nal da pandemia

publicidade

Depois de mais de cem dias, a bola voltou a rolar pelo Campeonato Gaúcho. Tudo muito diferente: sem torcida, com protocolos sanitários rígidos para tentar evitar a disseminação do coronavírus, que paralisou o futebol no mundo por meses. E nesta retomada, na noite de quarta-feira, 22 de julho, em um Estádio Centenário vazio em Caxias do Sul, melhor para o Grêmio: o Tricolor criou mais e foi recompensado com a vitória por 1 a 0 no clássico Gre-Nal 425.

O Grêmio criou mais, teve as melhores oportunidades e foi recompensado. Na primeira etapa, chegou a parar em Marcelo Lomba, que defendeu pênalti cobrado por Everton. No entanto, na segunda etapa, a sorte ficou ao lado do Tricolor. Jean Pyerre bateu falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro colorado, para assegurar o triunfo diante do rival.

Com o resultado, o Grêmio encaminha a classificação para a semifinal do returno do Estadual. Lidera a chave B com 12 pontos, seguido pelo Caxias, com 7, que joga nesta quinta-feira, às 11h, contra o Juventude. O Inter, que se manteve com 7, não pode perder a liderança do grupo A, já que o segundo, Novo Hamburgo, com um jogo a menos, pode chegar no máximo a seis na rodada.

Agora, nova indefinição. A tendência é que uma reunião na quinta de manhã em Caxias do Sul confirme a proibição das partidas da dupla Gre-Nal na Serra. Caso isso aconteça, a Federação Gaúcha de Futebol, em conjunto com os clubes, deverá encontrar outra sede para a quinta rodada, marcada para o fim de semana.

Grêmio cria as melhores chances e Lomba pega pênalti

O Inter de Eduardo Coudet foi a campo conforme projetado durante a semana. Sem o zagueiro Bruno Fuchs e o meia Thiago Galhardo, Moledo e D’Alessandro começaram a partida. Pelo lado do Grêmio, Renato Portaluppi não pôde contar com Bruno Cortez e Thiago Neves, que permaneceram em Porto Alegre. A chance ficou para o jovem Guilherme Guedes, na lateral esquerda, e Jean Pyerre, que iniciou entre os titulares pela primeira vez em 2020.

Mandante na partida, foi o time do Inter quem ficou com a bola nos minutos iniciais. O Grêmio, por sua vez, aguardava em seu campo. Apesar disso, foi o Tricolor quem chegou primeiro, quando retomava a bola para atacar em velocidade. A válvula de escape era sempre Everton. Logo aos nove minutos, se aproveitou de erro na saída de bola, limpou a marcação de dois jogadores e tentou enfiada para Diego Souza, que não alcançou.

A resposta do Inter veio no lance seguinte. Explorando as costas do estreante Guilherme Guedes, algo que foi bastante utilizado pelo time de Coudet na etapa inicial, Saravia construiu jogada e acionou D’Alessandro. O argentino foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola passou por toda a extensão da pequena área e não encontrou ninguém para complementar para as redes.

Aos 25 minutos, nova chance para o Grêmio. Diego Souza foi lançado em velocidade, e Marcelo Lomba fez intervenção fundamental para evitar o gol do atacante. No rebote, a bola sobrou para Jean Pyerre, que sofreu falta na entrada da área. Na sequência, cobrou com perigo, assustando o goleiro colorado.

O Grêmio, que sempre esteve mais perto de abrir o placar na etapa inicial, teve sua melhor chance em um pênalti. Aos 31, após cobrança de escanteio, Musto agarrou Kannemann dentro da área. Os jogadores tricolores protestaram e pediram a expulsão do volante, que já havia recebido amarelo. Daniel Bins, no entanto, não aplicou o cartão. Na cobrança, Everton parou em Marcelo Lomba, que caiu no canto direito para manter o 0 a 0 no placar ao intervalo.

Jean Pyerre marca e define vitória Tricolor

Para a segunda etapa, os dois treinadores realizaram mudanças. No Inter, Coudet sacou o amarelado Musto, que por pouco não acabou expulso no lance do pênalti para o Grêmio. Já Renato Portaluppi lançou a campo Darlan, no lugar de Maicon, que apresentou pouco ritmo de jogo no primeiro jogo após a parada.

Desta vez, a primeira boa chance foi do Inter. Aos oito minutos da etapa final, D'Alessandro foi derrubado por Kannemann na intermediária de ataque, pelo lado direito. Boschilia bateu falta no ângulo esquerdo, obrigando Vanderlei a saltar para fazer grande defesa, espalmando para escanteio.

Aos 18 minutos, o Grêmio construiu a jogada que resultou na abertura do placar. Alisson fez jogada individual e foi derrubado, sofrendo falta. Jean Pyerre, o homem da bola parada, contou com a sorte. A cobrança desviou na barreira e tomou outro rumo, enganando Marcelo Lomba. Ela caiu no segundo pau, e o goleiro do Inter só pôde vê-la caindo próxima ao poste, anotando 1 a 0 para o Tricolor.

Após o gol, as duas equipes mexeram no time. No Grêmio, sangue novo e aposta na velocidade de Pepê. Já no Inter, Eduardo Coudet optou por três trocas. Primeiro, sacou D’Alessandro, que já dava sinais de cansaço, para tentar modificar o setor ofensivo com a presença de área de William Pottker. Depois, lançou a campo Patrick e Praxedes nos lugares de Boschilia e Marcos Guilherme.

No fim, valeu a experiência e a maturidade da equipe de Renato Portaluppi. Mesmo com as trocas, Eduardo Coudet não conseguiu dar criatividade a sua equipe, que não conseguiu ter boas oportunidades de marcar. Assim, a retomada do futebol para a dupla Gre-Nal acabou melhor para o Grêmio, que venceu como visitante no Centenário e encaminhou vaga às semifinais do segundo turno do Gauchão.

Campeonato Gaúcho - 4ª rodada do returno

Inter 0

Marcelo Lomba; Saravia, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Moisés; Musto (Rodrigo Lindoso), Edenílson, Marcos Guilherme (Praxedes) e Boschilia (Patrick); D’Alessandro e Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet

Grêmio 1

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Maicon (Darlan), Matheus Henrique, Jean Pyerre (Thaciano), Alisson e Everton (Luciano); Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi

Gols: Jean Pyerre (18/2T)

Cartões amarelos: Musto, Lindoso, Cuesta (Inter); Matheus Henrique (Grêmio)

Árbitro: Daniel Nobre Bins

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul