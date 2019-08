João Menezes conquista medalha de ouro no tênis

publicidade

Após deixar dois favoritos pelo caminho, o tenista brasileiro João Menezes, de 22 anos, conquistou o ouro na chave de simples masculino ao vencer ontem à noite o chileno Tomás Barrios por 7/5, 3/6 e 6/4.

O brasileiro igualou um feito de outros dois tenistas brasileiros. Ao conquistar o ouro no Pan, obteve a mesma marca de Fernando Meligeni e Flávio Saretta, medalhistas de ouro nos Pan-Americanos de 2003 e 2007, respectivamente, derrotando chilenos em decisão. Este é o sexto ouro do Brasil no simples masculino.