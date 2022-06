Jogador francês Kurt Zouma é condenado por maus-tratos a gato

publicidade

O zagueiro francês Kurt Zouma foi condenado pela Justiça britânica nesta quarta-feira (1º) a prestar 180 horas de serviço comunitário por maltratar seu gato, após a divulgação de um vídeo que viralizou nas redes e causou grande indignação. Um tribunal de Londres também proibiu o jogador de 27 anos do clube londrino West Ham de ter um gato pelo período de cinco anos. Zouma se declarou culpado de chutar e bater em seu animal de estimação.

A juíza Susan Holdham chamou suas ações de "vergonhosas e repreensíveis". O vídeo em que ele é visto chutando e batendo em seu gato com a mão foi gravado em 6 de fevereiro e compartilhado no Snapchat por seu irmão mais novo Yoan, 24 anos, também jogador de futebol.

Durante o comparecimento de Zouma no tribunal em 24 de maio, a promotora Hazel Stevens explicou que os atos ocorreram depois que os gatos danificaram uma cadeira. Segundo ele, depois da publicação do vídeo houve "um aumento de pessoas que agrediam gatos e publicaram as imagens em várias redes sociais".

O West Ham não suspendeu o jogador, que inclusive participou de uma partida na noite em que o caso veio à tona, provocando indignação. O jogador acabou sendo multado com a maior multa possível de quase 300 mil euros por seu clube, e a fabricante de roupas esportivas Adidas rompeu um acordo de patrocínio com ele. O West Ham assegurou que, de acordo com as informações de que dispõe, os gatos "não sofreram nenhuma lesão física".