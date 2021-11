Jogadora do PSG é presa como suspeita de agressão a colega de clube

publicidade

Uma situação incomum no futebol envolve duas atletas do futebol feminino do PSG. Uma delas, a meia Aminata Diallo, que foi presa nesta quarta-feira como suspeita de participar das agressões feitas a uma colega de clube, a também meio-campista Kheira Hamroui.

O ataque teria ocorrido no início da noite da última quinta-feira, quando Kheira foi agredida por um grupo armado com barras de ferro. Os golpes teriam sido dados nas pernas da atleta de 31 anos. O envolvimento de Aminata, no entanto, ainda não está claro, mas a rivalidade entre ambas teria motivado o crime.

O PSG pronunciou-se sobre o assunto, confirmando a prisão de Aminata. O clube relatou em nota que está tomando todas as medidas necessárias para assegurar o bem-estar e a segurança do time feminino. "O Paris Saint-Germain está trabalhando com a polícia de Versailles para esclarecer os fatos. O clube está prestando atenção ao progresso das investigações e irá analisar as medidas cabíveis no caso", completa a manifestação.