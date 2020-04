Jogadores e comissão técnica do Arsenal aceitam redução de salário de 12,5%

Os jogadores e membros da comissão técnica do Arsenal aceitaram uma redução de 12,5% dos salários para ajudar o clube durante a crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus, anunciou nesta segunda-feira o clube londrino. O Arsenal é o terceiro clube da Premier League, após Southampton e West Ham, a anunciar medidas deste tipo, embora seja o primeiro entre os grandes do futebol inglês.

"Estamos encantados em poder anunciar que alcançamos um acordo voluntário com nossos jogadores da equipe profissional, o técnico e toda sua comissão para ajudar o clube nestes momentos críticos", anunciou o Arsenal em comunicado.

O clube revelou que a "redução dos salários anuais será de 12,5%" e que está baseada na suposição de que "a temporada 2019-2020 será concluída e serão pagos os direitos de transmissão televisivos".

