Jogo do Brasil na Série B é adiado por falta de energia elétrica em Pelotas

O jogo do Brasil diante do Vila Nova, na Série B, foi adiado por falta de energia elétrica em Pelotas, na noite desta sexta-feira. O confronto será retomado novamente neste sábado, às 15h.

O Vila Nova abriu o placar aos 5, com Rafael Silva. Dez minutos depois, Erison empatou para o Xavante. No entanto, aos 37, Oliveira marcou contra e os visitantes voltaram a ter vantagem.

Aos 48, no último lance do primeiro tempo, antes de uma cobrança de falta do Brasil de Pelotas no campo de ataque, os refletores desligaram. O árbitro esperou cerca de 1h, mas a concessionária responsável não identificou o problema a tempo.

O Brasil de Pelotas é o lanterna da Série B. Já o Vila Nova ocupa o meio da tabela, e era o 13° antes do início da rodada.