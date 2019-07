Jonas se despede do futebol ovacionado pela torcida do Benfica

publicidade

O atacante Jonas, de 35 anos, deixou os gramados ao participar da derrota por 2 a 1 para o Anderlecht, no Estádio da Luz, no primeiro compromisso do time português em sua pré-temporada. Jonas deixou o futebol aos dez minutos do primeiro tempo do amistoso ovacionado pela torcida.

“Foi um dia especial, marcante. Sentimento de dever cumprido pelo que eu vivi hoje aqui diante dos adeptos, da minha família, da família benfiquista. Serei eternamente grato a esse clube. É uma despedida dos campos, mas um até breve aos torcedores, porque pretendo visitar o clube sempre”, revelou ao canal do Benfica.

Jonas defendeu o Benfica por cinco temporadas, com 137 gols em 183 jogos oficiais pelo time de português, o que deu a ele a marca de segundo maior artilheiro estrangeiro do clube, atrás apenas do paraguaio Óscar Cardozo. O seu contrato com o time tinha validade até junho de 2020, mas ele vinha sofrendo com dores nas costas na última temporada.

“Não é fácil tomar decisão de parar de jogar futebol profissional. São quase 15 anos de carreira, mas a partir do meio da época passada eu vinha me preparando para isso devido a problemas físicos. Por isso, não conseguiria jogar em alto nível, não conseguiria ajudar meus companheiros como deveria”, revelou Jonas ao canal do Benfica.

O problema na região lombar fez o jogador brasileiro perder o protagonismo na temporada passada, em que participou de 31 jogos, sendo boa parte deles saindo do banco de reservas, e balançou as redes 15 vezes. A perda de protagonismo do atacante coincidiu com o sucesso do jovem João Félix, já negociado com o Atlético de Madrid.

Revelado nas categorias de base do Guarani, Jonas também alcançou destaque no Grêmio, segundo time pelo qual mais marcou gols na carreira. Foram 72 em 131 jogos. O atacante também passou por Santos, Portuguesa e vestiu a camisa da seleção brasileira em 12 oportunidades, marcando três gols. Fora do País, além do Benfica, defendeu o Valencia, da Espanha, o penúltimo clube de sua carreira.

Na galeria de Jonas estão os troféus do Campeonato Português nas temporadas 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2018/2019, a Copa de Portugal (2016/2017), a Copa da Liga Portuguesa (2014/2015 e 2015/2016), o Campeonato Paulista (2006 e 2007) e o Gaúcho (2007 e 2010). Ele encerra a carreira com 300 gols em 575 jogos disputados.

• Confira os números de Jonas

Gols por Clubes

Guarani: 13

Santos: 10

Portuguesa: 10

Grêmio: 76

Valencia: 51

Benfica: 137

Seleção Brasileira: 03

Títulos

2006 - Campeonato Paulista

2007 - Campeonato Paulista

2010 - Campeonato Gaúcho

2014/2015 - Liga de Portugal

2014/2015 - Taça da Liga

2015/2016 - Liga de Portugal

2015/2016 - Taça da Liga

2016 - Supertaça

2016/2017 - Liga de Portugal

2016/2017 - Taça de Portugal

2017 - Supertaça

2018/19 - Liga de Portugal

Prêmios individuais

2010 - Melhor atacante - Craque do Brasileirão

2010 - Troféu Rei do Gol - Craque do Brasileirão

2010 - Melhor atacante do Campeonato Brasileiro - Bola de Prata da Placar

2010 - Artilheiro do Campeonato Brasileiro (23 gols) - Bola de Prata da Placar

2010 - Melhor atacante do Campeonato Brasileiro - Mesa Redonda da TV Gazeta

2010 - Troféu Chuteira de Ouro das Américas – Revista Don Balón (Espanha)

2010 - Troféu Friedenreich, maior artilheiro do país – TV Globo e Globoesporte.com

2014/2015 - Melhor jogador do Campeonato Português – Associação de Jornalistas de Desporto (CNID)

2014/2015 - Artilheiro da Taça de Portugal (6 gols)

2015 - Galardões Cosme Damião - Melhor jogador do ano pela torcida do Benfica

2015/2016 - Melhor jogador do Campeonato Português – Associação de Jornalistas de Desporto (CNID)

2015/2016 - Artilheiro do Campeonato Português (32 gols)

2017/2018 - Artilheiro do Campeonato Português (34 gols)