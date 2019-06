Jornal cita "acordo verbal" entre Neymar e Barcelona para o retorno do brasileiro

publicidade

Neymar e FC Barcelona chegaram a um "acordo verbal" para o retorno do brasileiro ao clube, informa o jornal Sport nesta terça-feira. A publicação, no entanto, alerta que faltaria ainda a etapa mais complicada: convencer o Paris Saint-Germain a liberar o atleta.

"O Barcelona tem um princípio de acordo verbal com Neymar para ele vista azul-grená durante as próximas cinco temporadas", afirma o jornal esportivo. "Neymar respondeu sim ao contrato oferecido pelo Barcelona e o Sport pode antecipar de forma exclusiva. A predisposição do jogador foi decisiva e ele aceita reduzir quase à metade seu atual salário", afirma a publicação. O Sport menciona uma proposta de salário líquido de 24 milhões de euros por temporada, um "valor próximo ao que recebia antes de ir ao PSG em 2017".

De acordo com a imprensa, Neymar recebe um salário anual superior a 35 milhões de euros em Paris. Possível ponto de bloqueio nas negociações entre o brasileiro e o clube catalão, Neymar teria aceitado retirar a denúncia apresentada na Espanha pelo não pagamento pelo Barça de um bônus de prorrogação de contrato de 26 milhões de euros. O Sport, no entanto, mantém a prudência a respeito das negociações: falta convencer o Paris Saint-Germain, que pagou a quantia recorde de 222 milhões euros para retirar Neymar do clube espanhol em 2017. "O acordo verbal é um passo de gigante nas negociações para a contratação definitiva do brasileiro, mas ainda resta o mais complicado que é a aprovação do PSG", prossegue o Sport.

O jornal afirma que "dois intermediários" são responsáveis pelas negociações em consequência das "relações ruins entre os dois clubes". A imprensa já informou que no caso de uma boa oferta o PSG não seria contrário à saída do atacante, que ficou fora da Copa América por uma lesão e enfrenta uma investigação judicial por suposto estupro.

O Barcelona, onde Neymar jogou por quatro anos (2013-2017) e conquistou uma Liga dos Campeões (2015), é citado com frequência como o possível destino do jogador. O clube catalão, que pagou 75 milhões de euros (mais 11 milhões de bônus) pelo holandês Frenkie de Jong e deve, segundo a imprensa, desembolsar 120 milhões de euros pelo francês Antoine Griezmann, terá que fazer um esforço econômico para contratar Neymar ou incluir jogadores na transação.