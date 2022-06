Juventude anuncia contratação de Umberto Louzer como novo técnico

publicidade

O Juventude anunciou, nesta quarta-feira, a contratação de Umberto Louzer como novo treinador. O profissional chega para substituir Eduardo Baptista, que foi demitido na segunda-feira, após a derrota para o Atlético-GO por 3 a 1.

Umberto assinou contrato até dezembro. Ele terá 25 partidas do Brasileirão pela frente para tentar evitar o rebaixamento do Papo para a Série B. Nesse momento, o clube de Caxias do Sul ocupa a última colocação da competição nacional, com apenas 10 pontos em 13 rodadas.

Umberto Louzer teve passagem pelo Juventude como jogador entre 2010 e 2011. Ele foi capitão durante toda a segunda temporada em que esteve no Alfredo Jaconi.