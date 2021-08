Juventude busca empate no fim com o São Paulo

publicidade

Em um jogo com gols marcados no final, o Juventude buscou o empate com o São Paulo na tarde deste domingo, no Alfredo Jaconi. O time gaúcho empatou em 1 a 1 a partida que valeu pela 18ª rodada do Brasileirão. Reinaldo, de pênalti, abriu o placar aos 38 do segundo tempo, mas Ricardo Bueno deixou tudo igual aos 45.

Com o resultado, as duas equipes seguem na mesma posição: o São Paulo em 12º, com 22 pontos, e o Juventudo uma posição abaixo, com um ponto a menos. Na próxima rodada, o Juventude encara o Corinthians, na capital paulista. O São Paulo recebe o América-MG.

A primeiras chances criadas na partida foram do Juventude. Primeiro, aos 7 minutos, Michel foi lançado pelo lado direito da área e bateu cruzado, obrigando Tiago Volpi a cair para fazer a defesa. Menos de um minuto depois, Matheus Jesus arriscou de fora da área, e a bola passou com perigo próximo da trave são-paulina.

Depois disso, o jogo seguiu sem lances importantes até os 26 minutos, quando Guilherme Castilho cobrou uma falta próxima da área e mandou do lado direto do gol de Volpi. A bola chegou a balançar a rede ao bater pelo lado de fora.

A primeira finalização do São Paulo aconteceu aos 30 minutos. Rigoni recebeu de Luan em velocidade, entrou na área e chutou forte. O goleiro Marcelo Carné espalmou, mas não tinha nenhum são-paulino para pegar o rebote. Esse foi o último lance perigoso no primeiro tempo.

No começo do segundo tempo o São Paulo mudou a postura, e começou a conseguir mais lances ofensivos e manter a bola no campo de ataque. Primeiro, em um cruzamento Rodrigo Nestor, Benitez mergulhou para tentar cabecear na pequena área, mas não alcançou a bola, aos 3 minutos.

Logo depois, Rigoni lançou na área e encontrou Igor Vinicius livre. O lateral são-paulino chutou forte, obrigando o goleiro Marcelo Carné fazer uma boa defesa. Nos minutos seguintes, o time paulista seguiu melhor na partida.

O VAR entrou em ação em um lance aos 18 minutos. Rodrigo Nestor recebeu na área e concluiu, a bola foi para escanteio após desviar no braço do defensor do Juventude. Após a checagem, o árbitro de vídeo acionou o juiz para conferir novamente o lance na beira do campo. Enquanto o vídeo era checado, nova imagem apareceu e apontou impedimento no ataque são-paulino. O jogo ficou quase cinco minutois parado.

Já aos 36 minutos o árbitro sequer precisou checar no vídeo para marcar pênalti para o São Paulo após o Igor Gomes ser derrubado pelo goleiro Marcelo Carné. Apesar das reclamações dos gaúchos, o juiz não foi revisar o lance. Na cobrança, Reinaldo chutou forte e cruzado, colocando o São Paulo na frente.

Já nos acréscimos, Guilherme Castilho levantou na área, a defesa são-paulina não conseguiu afastar e a bola sobrou para Ricardo Bueno, que dominou e finalizou com força para empatar o jogo e pôr números finais ao placar.