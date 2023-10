Juventude faz gol no final, empata em 1 a 1, e sobe para 2º lugar na Série B

publicidade

com um golaço de Matheus Vargas, já no fim da partida, o Juventude empatou em 1 a 1 contra o Tombense-MG, em jogo realizado nesta tarde de sábado no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, Minas Gerais. Fernandão fez o gol dos mineiros.

Com o resultado, o time de Thiago Carpini chegou aos 54 pontos e sobe para a segunda posição da Série B do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada o clube alviverde enfrenta o Sport, no Alfredo Jaconi. A partida será às 20h de segunda-feira, dia 16.

A partida vale 6 pontos já que o Sport tem, com um jogo a menos, o mesmo número de pontos do Ju.