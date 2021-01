Juventude leva 5 a 2 do Avaí e deixa o G4 da Série B

publicidade

O Avaí contou com uma noite desastrosa da defesa adversária para vencer o Juventude, nesta terça-feira, por 5 a 2, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, e manter vivo o sonho do acesso à elite do Campeonato Brasileiro. O confronto direto foi válido pela 36.ª e antepenúltima rodada da Série B.

Invicto há quatro jogos, o Avaí chegou aos 52 pontos e pulou para a sexta colocação, encostando no Juventude, que estacionou nos 55 e caiu para o quinto lugar. O time gaúcho perdeu a vaga no G4 para o CSA, que venceu o Botafogo-SP, por 1 a 0, e tem 56.

O primeiro tempo na Ressacada foi alucinante. Aos 11 minutos, Romulo aproveitou cobrança de escanteio e subiu mais que Eltinho para cabecear no canto de Marcelo Carné. Mas a alegria do Avaí durou até os 21. Matheuzinho recebeu passe preciso de Rafael Grampola e bateu na saída de Gledson.

No entanto, a zaga alviverde sofreu um apagão. Aos 26 minutos, Marcelo Carné saiu mal do gol após cobrança de escanteio e Getúlio recolocou o Avaí na frente. Dois minutos depois, João Lucas recebeu de Romulo e bateu na saída do goleiro para ampliar.

O Juventude voltou para o jogo aos 36 minutosem um chute colocado de Matheuzinho, mas, no finalzinho do primeiro tempo, o árbitro assinalou pênalti de Eltinho em Romulo. Edilson bateu forte no canto de Marcelo Carné, que ainda tocou na bola antes de entrar.

Depois de um primeiro tempo intenso, a etapa final acabou decepcionando. Romulo quase fez o quinto do Avaí em chute colocado, enquanto Rafael Grampola viu Alemão tirar o gol em cima da linha. Aos 45 minutos, Romulo cruzou e Jonathan fechou o placar para o time catarinense.

O Avaí entra em campo neste sábado contra o Guarani, às 18h30, novamente em Florianópolis. Na sexta-feira, o Juventude recebe o Figueirense, às 16 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Os jogos serão válidos pela 37.ª e penúltima rodada da Série B.