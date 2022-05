Juventude perde para o São Paulo e está eliminado da Copa do Brasil

publicidade

O Juventude não resistiu ao São Paulo na noite desta quinta-feira e está eliminado da Copa do Brasil. A partida, realizada em Barueri por conta do show do Metallica no Morumbi, acabou com vitória dos paulistas por 2 a 0. Com a queda do Ju, não há mais equipes gaúchas na competição nacional.

A partida começou equilibrada mas, a partir dos 20 minutos, o São Paulo começou a controlar as ações do jogo, criando duas chances em sequência. Aos 28, em cobrança de escanteio, abriu o placar. Arboleda subiu mais alto que a defesa e testou firme para fazer 1 a 0 em Barueri.

Na segunda etapa, precisando ao menos empatar para levar para os pênaltis, o Ju subiu as linhas e até ensaiou pressão na saída, algo que não aconteceu nos primeiros 45 minutos. No entanto, foi o São Paulo quem ampliou, aos 24 minutos, com o lateral Igor Vinícius.

O Ju até ensaiou uma pressão no fim. No entanto, não teve forças sequer para descontar, e acabou mesmo eliminado da competição. Agora, o São Paulo aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Ju volta a campo no domingo, para enfrentar o Avaí, na Ressacada, às 18h. No mesmo dia, mas mais cedo, o São Paulo recebe o Cuiabá, às 16h, já no Morumbi.