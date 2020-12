Juventude supera o CSA em confronto direto e segue no G4 da Série B

publicidade

Em um confronto direto pelas primeiras colocações, o Juventude fez valer a força do Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, ganhou do CSA por 1 a 0, nesta sexta-feira, e se garantiu no G4, a zona de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B com oito rodadas faltando para o final do campeonato.

Reabilitado depois de ter perdido para o Vitória, por 1 a 0, o Verão da Serra chegou aos 49 pontos e ocupa a terceira colocação. Já o CSA perdeu a chance de ascender ao G4 e estacionou nos 45.

O Ju foi superior ao CSA no primeiro tempo. Depois de assustar com Capixaba, o time gaúcho abriu o placar aos 25 minutos. A defesa saiu jogando errado, João Paulo Silva cortou o passe e a bola caiu nos pés de Roberto. Dentro da área, o atacante dominou, tirou o goleiro da jogada e bateu para o gol.

A partida ficou equilibrada depois deste gol, mas o CSA tinha dificuldades para criar lances de perigo. No último minuto do primeiro tempo, Gabriel cobrou escanteio e Geovane bateu de primeira. A bola passou por Marcelo Carné, mas Eltinho, em cima da linha, evitou o gol de empate.

O CSA voltou com dois titulares depois do intervalo - Paulo Sérgio e Rodrigo Pimpão - e passou a dominar a posse de bola, mas com dificuldades para passar da forte marcação do Juventude, que abdicou de jogar para apostar no contra-ataque.

A melhor oportunidade do time alagoano foi em um chute rasteiro de Gabriel defendido por Marcelo Carné. Nos minutos finais, o CSA abusou dos cruzamentos para dentro da área, mas a zaga do Juventude levou a melhor.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 31.ª rodada. O Juventude enfrenta o Operário-PR, às 16 horas, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Já o CSA recebe o Vitória, às 19h15, no Rei Pelé, em Maceió.

