Juventude vence o Aimoré e encosta no G-4 do Gauchão

O Juventude conquistou importante vitória na noite desta quinta-feira, no encerramento da ª rodada do Gauchão. Na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, bateu o Aimoré pelo placar de 1 a 0 e encostou na briga por uma vaga às semifinais do Estadual.

O único gol da partida foi marcado logo no início do confronto. Aos 4 minutos, zaga do Aimoré se atrapalhou, bateu cabeça e a bola se ofereceu para Marcos Vinicios decretar a vitória.

Com o resultado, o Juventude chegou à quinta colocação, com 12 pontos, um a menos que o Caxias, primeiro time dentro do G4 que avança às semifinais. Já o Aimoré segue na 7ª posição, com 10 pontos.

Na próxima rodada, o Ju faz confronto direto em clássico diante do Caxias, no Centenário, na segunda-feira, às 20h. Já o Aimoré também enfrenta um rival: no mesmo dia e horário, pega o Novo Hamburgo, no Cristo Rei, em São Leopoldo.