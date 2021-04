Líder Bayern empata com Union Berlin e Leipzig fica a cinco pontos

publicidade

O Bayern de Munique não conseguiu ir além do empate em 1 a 1 em casa contra o Union Berlin, neste sábado, pela 28ª rodada da Bundesliga. Com isso, viu reduzida a cinco pontos sua vantagem sobre o RB Leipzig (2º), que goleou como visitante o Werder Bremen por 4 a 1.

Há uma semana, o Bayern venceu o Leipzig e conquistou uma margem de sete pontos, que agora diminuiu um pouco, o que devolve alguma emoção ao campeonato.

O jovem Jamal Musiala, de 18 anos, que se estreou recentemente na seleção principal da Alemanha, abriu o placar para o Bayern aos 68 minutos, com um chute na área quando estava cercado de marcadores, após um passe de Thomas Müller. Mas a equipe de Munique não conseguiu manter a vantagem até o final e Marcus Ingvarsten da Dinamarca empatou para o Union Berlin (7º) aos 86 minutos, aproveitando um passe preciso de Robert Andrich.

O técnico do Bayern, Hansi Flick, fez seis alterações em seu time titular em relação ao time titular que foi derrotado na quarta-feira em casa por 3 a 2 para o Paris Saint-Germain pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O confronto com o Union Berlin veio em um momento desconfortável para o atual campeão alemão, logo após essa dolorosa derrota e às vésperas do jogo de volta de terça-feira na França, onde tentará superar os parisiences e seguir na luta para revalidar seu título europeu.

O Bayern, assim como aconteceu diante do PSG, sentiu falta do atacante polonês Robert Lewandowski, que desfaclou o time devido a uma lesão sofrida recentemente na concentração de sua seleção para as partidas internacionais de março.

O RB Leipzig aproveitou o tropeço do Bayern vencendo o Werder Bremen (13º) com autoridade, por 4 a 1. O espanhol Dani Olmo (aos 23 minutos) e uma dobradinha do norueguês Alexander Sorloth (32 e 41) colocaram a vitória nos trilhos ainda no primeiro tempo.

O Werder diminuiu aos 61 com um pênalti convertido pelo kosovar Milot Rashica, mas logo em seguida veio o quarto e último do Leipzig, marcado pelo austríaco Marcel Sabitzer (63).

Eintracht perto do pódio

O Leipzig também conseguiu abrir uma margem de seis pontos sobre o Wolfsburg, terceiro colocado, que foi derrotado por 4 a 3 em sua visita ao Eintracht Frankfurt, quarto colocado e que com esse resultado ficou a apenas um ponto do adversário desta tarde.

O sérvio Luka Jovic, emprestado pelo Real Madrid ao Eintracht, marcou um dos gols do Eintracht. O time de Frankfurt se fortalece na zona de classificação para a Champions League e tem provisoriamente dez pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund (5º), que visita o Stuttgart (9º) no último jogo deste sábado, e o Bayer Leverkusen (6º), que joga no estádio do Hoffenheim (12º) na segunda-feira no encerramento desta 28ª rodada.

Já o Borussia Mönchengladbach (8º), um dos representantes alemães este ano na Liga dos Campeões, se complicou em seus planos de acesso às competições europeias da próxima temporada ao empatar (2-2) em sua visita ao Hertha Berlin (14º), time que ainda está perto da zona de rebaixamento.

Os dois gols do Hertha foram marcados por jogadores sul-americanos, o argentino Santiago Ascacíbar (23) e o colombiano Jhon Córdoba (49), mas o time da capital não conseguiu vencer devido aos dois gols marcados no primeiro tempo pelo francês Alassane Plea (27) e Lars Stindl (38, de pênalti) para o 'Gladbach'.