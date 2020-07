Leonardo e Juninho trocam farpas em foco na final da Copa da Liga Francesa

publicidade

As trocas de farpas entre os agora dirigentes de futebol Leonardo, do PSG, e Juninho Pernambucano, do Lyon, que alimentou a imprensa esportiva nos últimos dias, ganha contornos mais fortes na partida desta sexta-feira (31), entre suas equipes pela final da Copa da Liga Francesa.

Neymar, origem da discórdia

No início de julho, o futebol francês estava começando a voltar à normalidade, após a interrupção das competições devido à pandemia de coronavírus, quando dois de seus maiores clubes encontraram um novo motivo para controvérsia: Neymar.

"Ele assinou com o PSG apenas por dinheiro. O PSG deu tudo, tudo o que queria e agora ele quer sair antes do término do contrato", atacou Juninho Pernambucano nas colunas do jornal britânico The Guardian, acrescentando que o atacante deveria "ser questionado e crescer."

"Seria melhor se ele falasse sobre o seu clube. Não falamos sobre o Lyon, e peço ao Lyon que não fale sobre nossos jogadores e nosso clube", respondeu Leonardo em entrevista à rede RMC Sport.

Desde então, o conflito entre os ex-jogadores, e agora dirigentes, continuou. Em meio à abertura da janela de transferências, e da iminente retomada da Liga dos Campeões, os dirigêntes terão pela frente três semanas muito agitadas.

Juninho aprende, Leonardo espera

Ambos ex-jogadores de alta classe, os brasileiros assumiram seus cargos atuais no ano passado, mas têm perfis diferentes quando se trata de estilo e experiência.

Juninho, grande ídolo do Lyon, onde conquistou sete campeonatos franceses consecutivos em oito temporadas, está exercendo pela primeira vez o papel de executivo esportivo.

E em sua estreia na função, tropeçou ao escolher o ex-jogador brasileiro Sylvinho como treinador, e na decepcionante participação da equipe no Campeonato Francês, terminando com o 7º lugar.

Foi um "ano de observação". "Perdemos dois meses e meio (devido à pandemia), mas não posso dizer que a temporada tenha sido boa", reconheceu ao jornal regional Le Progrès.

Leonardo apresenta um aspecto mais sóbrio. O rosto barbeado e os ternos contrastam com a barba espessa e os óculos de aros redondos de Juninho.

Com as contratações do argentino Mauro Icardi e do costarriquenho Keylor Navas no ano passado, 'Leo' pode se orgulhar de um retorno bem-sucedido à capital, onde já trabalhou entre 2011 e 2013 na mesma posição.

Mas nessas semanas as renovações de contrato estão sobre a mesa. Embora tenha conseguido convencer Thiago Silva a ficar até agosto, Edinson Cavani, Thomas Meunier e Tanguy Kouassi saíram pela porta dos fundos, deixando uma brecha na equipe de Paris. E em um futuro próximo, terá pela frente as renovações de Kylian Mbappé e Neymar.

Liga dos Campeões

Mas suas agendas nas próximas semanas têm como principal compromisso a Liga dos Campeões. O resultado esportivo da última competição da temporada servirá como uma escala para avaliar seus trabalhos.

O Lyon sonha bater na partida de volta das oitavas a Juventus, em 7 de agosto, em Turim (após vitória por 1 a 0 na França), e assim poder chegar às quartas em Lisboa (12-23 de agosto), etapa para qual o PSG já está classificado.

"Nas quartas de final, todos têm uma chance", disse Juninho. Mas duas falhas na Copa da Liga ou na Liga dos Campeões podem condenar o Lyon à sua primeira temporada sem disputar competições europeias desde 1997. "O formato é diferente e cada uma dessas equipes terá a chance de vencer", disse Leonardo, cuja equipe enfrentará o Atalanta, no dia 12 de agosto.

Porém, antes do torneio europeu, na próxima sexta-feira, entre Juninho e Leonardo apenas um será vencedor.