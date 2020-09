Lesionado, Gabriel Jesus desfalca o Brasil nas Eliminatórias e Tite convoca Matheus Cunha

publicidade

O atacante do Manchester City, Gabriel Jesus, vai desfalcar a seleção brasileira em sua estreia nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022 contra a Bolívia e o Peru, nos dias 9 e 13 de outubro, devido a uma lesão, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira.

"Na última quarta-feira, a equipe inglesa entrou em contato com o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, comunicando a lesão do atleta detectada após o jogo contra o Wolverhampton, na segunda-feira, pela Premier League", afirmou a CBF em um comunicado. O atacante de 23 anos disputou toda a partida pelo seu clube e ainda marcou o último gol na vitória por 3 a 1 sobre o Wolverhampton fora de casa. A entidade não especificou o tipo de problema e nem a duração de seu afastamento dos gramados.

O técnico da seleção, Tite, chamou em seu lugar o atacante Matheus Cunha, do alemão Hertha Berlim e artilheiro do Brasil no Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 disputado entre janeiro e fevereiro na Colômbia. Cunha marcou cinco gols em sete jogos, na competição que classificou o Brasil para as Olimpíadas de Tóquio, adiada para 2021 devido à nova pandemia de coronavírus.

Esta é a primeira convocação do atacante de 21 anos para a seleção brasileira principal, que na sua estreia terá como destaques Neymar, Thiago Silva, Casemiro, Philippe Coutinho e Marquinhos, entre outros.

O Brasil começa os treinos para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo no dia 5 de outubro, na sede da Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. No dia 9 a seleção vai enfrentar a Bolívia em São Paulo e no dia 13 o Peru em Lima.