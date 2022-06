Lewandowski diz que quer "mais emoções na vida"

publicidade

O atacante Robert Lewandowski, eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2020 e 2021 revelou que sua provável saída do Bayern de Munique se deve a sua vontade de sentir "mais emoções na vida".

Perguntado na segunda-feira em um podcast no site polonês Onet.pl sobre se sua saída do Bayern foi motivada por um desejo por mais dinheiro ou emoções na vida, Lewandowski respondeu sem hesitar que quer "emoções na vida". "Em primeiro lugar, algo se apagou em mim e é algo que não se pode superar, compensar", explicou o atacante.

Na semana passada, Lewandowski declarou que sua "história" com o clube alemão tinha "chegado ao fim", sem dar mais explicações sobre seu futuro. Segundo a imprensa europeia, o Barcelona teria feito uma proposta de 32 milhões de euros para contratar o artilheiro polonês.

Anteriormente, ele já tinha indicado que não renovaria seu contrato com o clube bávaro, que termina em junho de 2023, o que significa que ele pode ir para outro time no ano que vem sem custos. A única forma de o Bayern receber alguma compensação financeira com a saída de Lewandowski seria com uma venda nesta janela de meio de ano.

"Pelo que conquistei graças ao Bayern e (reciprocamente) o Bayern graças a mim, seria melhor encontrar uma solução aceitável para as duas partes", declarou o polonês. Ao final de oito temporadas, "a lealdade e o respeito são mais importantes que os negócios", acrescentou.

Desde sua chegada ao Bayern, em 2014, Lewandowski conquistou a Liga dos Campeões da Europa em 2020 e oito vezes o Campeonato Alemão. Ele também bateu o recorde na artilharia da Bundesliga em uma temporada, com 41 gols em 2020/2021.

Na Champions, o polonês é o terceiro maior goleador da história empatado com Karim Benzema, com 86 gols, atrás de Cristiano Ronaldo (140 gols) e Lionel Messi (125 gols).

