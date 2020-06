Liga dos Campeões será concluída em agosto com torneio de oito clubes em Lisboa

publicidade

A final da Liga dos Campeões 2019-2020 será disputada em 23 de agosto em Lisboa. A competição será finalizada com a realização de um torneio inédito que reunirá oito equipes na capital portuguesa a partir de 12 de agosto. O anúncio foi feito pela Uefa nesta quarta-feira, após reunião do comitê executivo destinada a estabelecer um novo calendário para o futebol continental. O torneio foi suspenso em março devido à pandemia do novo coronavírus,

Quatro equipes já estão classificadas para as quartas de final da Liga dos Campeões: PSG, RB Leipzig, Atalanta e Atlético de Madrid. As outras quatro vagas para o torneio final serão definidas nos jogos de volta das oitavas de final, previstos para 7 e 8 de agosto em lugares a serem determinados.

A Uefa também informou que Istambul, onde seria disputada a final da atual edição da Liga dos Campeões, receberá a decisão na temporada 2020-2021. E São Petersburgo sediará a final do torneio continental em 2021-2022.

Resta à Uefa definir se haverá presença de público nos estádios. A situação será "regularmente avaliada" em função do panorama sanitário europeu, informou a entidade que rege o futebol no continente.

Liga Europa

Um torneio similar acontecerá em quatro estádios da Alemanha, nas cidades de Gelsenkirchen, Colônia, Duisburgo e Düsseldorf, para concluir a Liga Europa. Oito clubes disputam as vagas para a fase seguinte. A final está prevista para 21 de agosto em Colônia, ao invés de Gdansk, na Polônia, que receberá a decisão em 2021.

Liga dos Campeões feminina

A Liga dos Campeões feminina, suspensa nas quartas de final, também será disputada em formato reduzido, com oito equipes, em Bilbau e San Sebastian, na Espanha.

Eurocopa em 12 sedes

A Uefa confirmou que a Eurocopa, adiada para 2021, será disputada entre 11 de junho e 11 de julho nas 12 sedes originais, já que todas as cidades organizadoras confirmaram a disponibilidade.

As 12 cidades que sediarão jogos pela 16ª edição da Eurocopa são Amsterdã, Baku, Bilbau, Bucareste, Budapeste, Copenhague, Dublim, Glasgow, Munique e São Petersburgo, além de Roma, sede da partida de abertura, e Londres, sede das semifinais e final.