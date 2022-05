Liverpool empata com Tottenham e vira líder, mas dá boa oportunidade ao City

publicidade

O Liverpool ficou no empate por 1 a 1 com o Tottenham, neste sábado, no Anfiled, e conseguiu alcançar a liderança provisória do Campeonato Inglês, mas o resultado não foi dos mais seguros para um time que briga pelo título contra o Manchester City. A equipe do técnico Jürgen Klopp chegou aos 83 pontos e igualou a pontuação do City, que caiu para segundo, mas ainda entra em campo neste domingo, no complemento da rodada.

O time de Manchester recebe o Newscastle e, se empatar ou vencer, volta a figurar na primeira posição da liga nacional. No caso de vitória, abre uma vantagem de três pontos sobre o Liverpool. Antes do início da rodada, essa distância era de um ponto.

Na partida, Son abriu o placar enquanto Luiz Díaz empatou para o Liverpool. Os dois gols foram marcados no segundo tempo. Disposto a conseguir o triunfo para ocupar o topo da tabela de forma provisória, o Liverpool mostrou a sua estratégia logo no início. Em jogada de Díaz, Mané perdeu a chance de abrir o marcador na primeira chance dos Reds.

O Tottenham explorou o avanço do seu rival para tentar respostas num contra-ataque. O sueco Kulusevski bem que tentou atrapalhar o favoritismo do adversário, mas na tentativa que teve de finalizar, Alisson levou a melhor e fez a defesa.

O ritmo da partida foi intenso, porém, a defesa do Tottenham conseguia suportar a pressão. Quando isso não aconteceu, a sorte ajudou. Em dos lances de escanteio, o grandalhão Van Dijink esteve perto de marcar. Na primeira cabeçada, ele mandou a bola para fora, e no segundo lance aéreo, o zagueiro carimbou o travessão de Hugo Lloris.

A pressão aumentou no final do primeiro tempo e o Liverpool perdeu seguidas chances de balançar a rede. Em arremate de Díaz, Lloris fez difícil intervenção. No contra-ataque, no entanto, o Tottenham também teve a chance clara de deixar o seu gol. Em finalização da direita de Hojbjerg, Alisson foi no lance, mas viu a bola explodir na própria trave.

Apesar do bom nível do primeiro tempo, o Liverpool teve de se contentar com o empate sem gols ao fim dos 45 minutos iniciais. Bastante marcado, Salah tentava as jogadas individuais para furar o bloqueio. O jogo aéreo seguiu como uma das principais armas do Liverpool e até Harry Keane fez as vezes de defensor para ajudar a sua defesa nas bolas aéreas.

Mas os Spurs também tinham ambições de vitória, e numa bela jogada de seu capitão, o improvável aconteceu. Harry Keane dominou a bola e progrediu pelo meio. Na entrada da área inimiga, ele abriu para Sessegnon cruzar da linha de fundo. Son escorou livre na pequena área e fez 1 a 0 aos 12 minutos do segundo tempo.

A partir daí, o que se viu em campo foi uma blitz do Liverpool, que alugou o campo adversário e passou tentar furar o bloqueio à frente da área. Ora em cruzamentos, ora em jogada aérea, a pressão só foi aumentando.

Muito marcado, Salah levou perigo em arrancada da direita para o meio. No momento do chute, a zaga rival conseguiu travar o atacante egípcio. O Liverpool seguiu em cima e contou com a sorte para chegar ao empate. Luiz Díaz chutou da entrada área, a bola desviou em Batancour e enganou o goleiro: 1 a 1 aos 29 minutos

A igualdade inflamou a torcida que aumentou a pressão no Anfield. À beira do gramado Jurgen Klopp queria que o time forçasse as penetrações pelos lados do campo a fim de abrir a defesa do Tottenham.

Antonio Conte também trabalhou sua estratégia para não sucumbir ao bom momento do adversário. Sacou Kulusevski e Son para as entradas de Davinson Sánchez e Winks. O objetivo foi aumentar ainda mais o bloqueio à frente da sua área e tentar provocar a precipitação dos adversários nas jogadas de cruzamento.

Aos 45 minutos, Salah recebeu com liberdade na meia-lua e chutou com estilo. Dessa vez, a bola desviou na zaga e foi para a linha de fundo. Nos acréscimos, Diaz ainda perdeu a chance de virada após dominar a bola dentro da área no escanteio. Ele desperdiçou a chance e o duelo terminou empatado em 1 a 1.

