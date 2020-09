Luiz Adriano treina e pode reforçar Palmeiras contra o Grêmio

publicidade

O Palmeiras finalizou neste sábado, na Academia de Futebol, em São Paulo, a preparação para o duelo contra o Grêmio, marcado para domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade na escalação pode ser o atacante Luiz Adriano, que participou de mais uma atividade sem limitações.

Luiz Adriano desfalcou a equipe nos últimos dois jogos contra Sport e Bolívar em razão de uma mialgia na coxa. A comissão técnica achou melhor preservá-lo. Agora, o atacante está livre do problema e a tendência é de que seja titular em Porto Alegre.

"O Luiz Adriano teve uma mialgia na coxa e foi optado por preservar o atleta de algumas partidas e atividades. Ele apresentou uma recuperação muito boa, hoje (sábado) treinou com o grupo e está à disposição da comissão técnica para ser utilizado", explicou Pedro Pontin, um dos médicos do clube.

Por outro lado, Patrick de Paula e Lucas Lima ainda continuam fora. O meio-campista se recupera de um trauma no pé esquerdo sofrido contra no confronto diante do Sport, no último domingo, e o jovem volante permanece na Academia de Futebol para intensificar a sua recuperação. Ele apresentou desgaste físico em razão da dura sequência de jogos e não atuou nos dois últimos compromissos do Palmeiras.

"O Patrick acumulou uma sequência importante de jogos, sofreu um desgaste físico e optamos por deixá-lo fora de algumas partidas para fazermos um trabalho de recuperação. Vamos aproveitar a nossa estrutura da Academia de Futebol e deixá-lo cada vez melhor. Por conta das viagens consecutivas, horas de voo etc, não teríamos condições de fazer esse recondicionamento que tem como objetivo termos um resultado melhor", elucidou Pontin.

A outra baixa é o meia Zé Rafael, que terá de cumprir suspensão por ter sido expulso contra o Sport. Recuperado de um problema muscular, Felipe Melo deve ser titular da zaga ao lado do paraguaio Gustavo Gómez. Ele não entra em campo desde o título do Campeonato Paulista em cima do Corinthians, em 8 de agosto.

Na atividade deste sábado, o técnico Vanderlei Luxemburgo esboçou a provável equipe titular e comandou um trabalho tático. A comissão alviverde aprimorou transições, marcações, jogadas específicas e bolas aéreas - defensivas e ofensivas.

O Palmeiras viajou para Porto Alegre neste sábado. Com uma partida a menos, o time alviverde é o único invicto do Brasileirão. Antes do início da rodada, a equipe de Luxemburgo soma 17 pontos e ocupava a sexta colocação na tabela de classificação.