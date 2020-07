Manchester City goleia campeão Liverpool por 4 a 0

publicidade

O Manchester City, segundo colocado e campeão das duas temporadas anteriores, venceu o Liverpool por 4 a 0, campeão antecipadamente da Premier League 2019-2020 há uma semana, em uma partida que não tinha nada em jogo entre as duas melhores equipes inglesas nos últimos anos.

O duelo desta quinta-feira, pela 32ª rodada da Premier League, foi esvaziado pela conquista do Liverpool, que se sagrou campeão inglês pela primeira vez em trinta anos.

A estreia ostentando esse status não foi, no entanto, muito brilhante para os 'Reds', claramente superados no Etihad Stadium, onde os "Citizens" venceram com gols de De Bruyne, Sterling, Foden e um gol contra de Chamberlain no segundo tempo.

O resultado representa um duro golpe para o Liverpool e dá aos "Citizens" um certo alívio emocional e um leve gosto de revanche diante do time que tirou sua coroa do futebol inglês.

O Liverpool, no entanto, ainda tem uma enorme vantagem de 20 pontos sobre o City, o que mostra a grande superioridade mostrada nesta temporada, apesar desse deslize.