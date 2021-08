Manchester City goleia o lanterna Norwich por 5 a 0

publicidade

Derrotado pelo Tottenham na primeira rodada, o Manchester City (4º) reagiu bem neste sábado ao atropelar o lanterna Norwich (5-0) com o novo astro Jack Grealish marcando pela primeira vez. Já o Liverpool lidera com 6 pontos em duas rodadas após vencer o Burnley por 2 a 0 fora de casa.

A goleada sobre o Norwich não é incomum para os jogadores comandados por Pep Guardiola, que marcaram 14 gols contra os 'Canaries' nas últimas três visitas ao Etihad. O jogo começou com um gol contra do goleiro Tim Krul logo aos 7 minutos, seguido pelo primeiro gol do recém contratado Grealish com suas novas cores. O jogador de 117 milhões de euros, que veio do Aston Villa, balançou as redes fazendo 2 a 0 aos 22 minutos.

O zagueiro-central espanhol Aymeric Laporte marcou o terceiro em um escanteio (64), seguido por Raheem Serling (70) e Riyad Mahrez (84), os dois últimos após deixarem o banco de reservas. O recém-promovido Norwich, já derrotado na semana passada em casa pelo Liverpool (3-0), recebe o Leicester daqui a sete dias, em um calendário cruel no início de seu regresso à elite.

Liverpool 100%

Mais cedo o Liverpool ofereceu um bom espetáculo aos seus torcedores em Anfield ao derrotar o Burnley (17º) por 2 a 0 na primeira partida da 2ª rodada da Premier League, resultado que o coloca como líder provisório do campeonato. O atacante português Diogo Jota abriu o placar com uma cabeçada no primeiro tempo (18) e, no final da segunda etapa, o senegalês Sadio Mané (69) decretou a vitória para os 'Reds'.

O egípcio Mohamed Salah também balançou as redes após o gol de Jota (26), mas o VAR indicou que ele estava impedido e seu gol foi anulado. O placar final não refletiu o amplo domínio do time da casa sobre o Burnley, que teve uma boa atuação na defesa.

Com este resultado, o Liverpool soma sua segunda vitória da temporada em duas rodadas e é o primeiro. Enquanto isso o Burnley já acumula duas derrotas, depois de perder na estreia para o Brighton (2-1).

No domingo, o Manchester United (2º) vai enfrentar o Southampton (15º) fora de casa. Arsenal e Chelsea duelam em um dos clássicos de Londres.