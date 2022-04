Manchester City vence o Real Madrid por 4 a 3 em jogaço na semifinal da Liga dos Campeões

publicidade

Manchester City e Real Madrid fizeram um jogaço na Inglaterra, pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. Em partida de sete gols, na qual os ingleses chegaram a abrir dois gols por três vezes, o Real Madrid contou com Benzema e Vini Jr. para se manter vivo no confronto em jogo que acabou em 4 a 3.

Em casa, o City começou o jogo em alta voltagem e abriu o placar logo a 1 minuto, com Kevin de Bruyne, depois de belo cruzamento de Mahrez. Aos 10, já vencia por 2 a 0, em assistência do belga para Gabriel Jesus.

O Real Madrid reagiu ainda no primeiro tempo, depois de o City desperdiçar pelo menos duas boas chances. Aos 32, Benzema diminuiu após cruzamento de Alaba.

O ritmo seguiu intenso na volta do intervalo. Mahrez voltou a desperdiçar chance no primeiro lance de ataque. Aos sete minutos, Foden recebeu cruzamento na medida de Fernandinho, que saiu do banco para dar assistência e ajudar no 3 a 1.

Dois minutos depois, nova reação do Real, em uma jogada individual que terminou em golaço de Vinicius Jr. O City não deixou barato e, também em um golaço de Bernardo Silva, voltou a ter três de vantagem.

O Real Madrid voltou a encostar no placar já perto do fim da partida. Após toque de mão dentro da área, Benzema cobrou o pênalti com muita categoria, com direito a cavadinha, para definir o placar em 4 a 3.

Agora, o City joga pelo empate para voltar à final da Liga dos Campeões. Em caso de vitória do Real Madrid por um gol, a partida vai para a prorrogação, já que não há critério de gol qualificado.

O jogo de volta entre Real Madrid x Manchester City acontece na próxima quarta-feira, 4 de maio. A partida será no Santiago Bernabéu, às 16h, horário de Brasília.