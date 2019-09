Maradona volta à Argentina e assume o Gimnasia y Esgrima

publicidade

O técnico Diego Maradona foi anunciado nesta quinta-feira pelo Gimnasia y Esgrima, de La Plata, na Argentina. Será sua terceira passagem como treinador no futebol de seu país – antes, foi técnico do Deportivo Mandiyú e do Racing, ainda na década de 1990. Também dirigiu a própria seleção argentina, na Copa do Mundo de 2010.

Maradona retorna ao país natal depois de treinar o Dorados de Sinaloa, da segunda divisão do México. Vice-campeão no torneio local, ele acabou não conseguindo a vaga na elite – apenas o campeão sobe.

O Gimnasia é o lanterna do Campeonato Argentino, com apenas um ponto ganho em cinco partidas.