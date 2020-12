Marcinho, do Botafogo, é suspeito de atropelar casal na zona oeste do Rio

publicidade

O jogador do Botafogo Marcio Almeida de Oliveira, mais conhecido como Marcinho, é o principal suspeito de atropelar um casal na última quarta-feira na avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio.

O homem morreu na hora e a mulher foi socorrida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra de Tijuca, na mesma região, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dela é considerado grave. Marcinho teria fugido sem prestar socorro.

O veículo do jogador foi visto abandonado na avenida Hermes de Lima. Segundo agentes da 16º DP (Barra da Tijuca), algum tempo depois o carro foi rebocado para a garagem da casa do pai de Marcinho, onde foi encontrado pela polícia.

O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e a perícia já foi realizada. O lateral-direito do Botafogo foi intimado para depor nesta quinta-feira.

Veja Também