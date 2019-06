Melhor em campo, Everton comemora efetividade da Seleção Brasileira

publicidade

O atacante Everton, do Grêmio, foi o grande destaque da goleada do Brasil sobre o Peru por 5 a 0, neste sábado, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela Copa América. Com velocidade e habilidade, o camisa 21 marcou o terceiro gol em belo chute em sua jogada característica e causou muitos problemas à defesa peruana, especialmente ao lateral-direito Advíncula.

"Foi uma partida excelente, sem dar chances ao adversário. Conseguimos criar e aproveitar as oportunidades. Foi muito importante para todo o grupo essa grande vitória", afirmou o atacante que foi escalado como titular no lugar de David Neres e dificilmente deixará o time na próxima partida. Ele também foi eleito o melhor jogador da partida pela Conmebol.

Com a goleada, a seleção brasileira se classificou para as quartas de final como líder do Grupo A. O próximo jogo será nesta quinta-feira, às 21h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida em Porto Alegre vai representar uma volta para casa para Everton e também para Arthur, outro destaque da partida. "Vai ser importante não só para mim, mas para nosso grupo, que será muito bem recepcionado", disse o atacante. "Do começo do jogo até o final, a gente conseguiu retribuir o carinho do torcedor. Tenho certeza que o torcedor vai demonstrar lá em Porto Alegre", comentou o volante, que saiu do Grêmio para o Barcelona.

Para o atacante Roberto Firmino, autor do segundo gol após bobeada do goleiro Gallese, que chutou a bola em seu pé, a goleada resgata a confiança da seleção brasileira. "Nós não estávamos muito confiantes, mas esse placar vai ajudar na volta da nossa confiança. Agora é dar sequência no mata-mata", afirmou o jogador do Liverpool.