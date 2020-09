Mesmo desfalcado, Fluminense faz 4 a 0 no Coritiba e reage no Brasileirão

publicidade

Nem os desfalques por Covid-19 e nem a dura eliminação na Copa do Brasil, na semana passada, desanimaram o Fluminense nesta segunda-feira. O time carioca reagiu no Brasileirão com uma goleada de 4 a 0 sobre o Coritiba, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pelo encerramento da 12ª rodada.

Michel Araújo, Felippe Cardoso, Nino e Ganso, de pênalti, balançaram as redes nesta noite. E ajudaram a equipe carioca a chegar aos 17 pontos, na sétima colocação da tabela. Com 11, o time paranaense ocupa o 16º lugar, na beira da zona de rebaixamento. O Coritiba vinha de vitória sobre o Vasco.

Já o Flu vinha com astral ainda mais afetado. Além de derrotado na última rodada do Brasileirão, havia sido eliminado pelo Atlético-GO, na Copa do Brasil, de virada, na semana passada. Para piorar, o técnico Odair Hellmann sofreu para escalar a equipe, prejudicada diretamente pela pandemia do novo coronavírus.

Nesta segunda, o Flu tinha nove desfalques por conta de Covid-19, além dos lesionados Caio Paulista, Frazan e Yuri. Mas, apostando em jogadores mais jovens, como Michel Araújo e Felippe Cardoso, a equipe carioca somou mais três pontos.