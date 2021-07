Messi ganha seu primeiro título com a Argentina e é eleito o melhor jogador da Copa América

publicidade

Lionel Messi conquistou seu primeiro título com a camisa da Argentina ao derrotar o Brasil por 1 a 0 neste sábado, no Maracanã, no Rio de Janeiro, na final da Copa América-2021. Apesar de não ter brilhado no estádio carioca, a capitão da Albiceleste, aos 34 anos, finalmente conseguiu uma alegria com a seleção principal após ter perdido três finais da Copa América (2007, 2015, 2016) e da Copa do Mundo de 2014. Ele ainda foi eleito melhor jogador da competição.

Após o apito final, o camisa 10 foi o centro das atenções e dos companheiros, que orgueram no alta celebrando o astro. Ele levantou o troféu do torneio continental na qual possivelmente teve sua melhor atuação, terminando como artilheiro com quatro gols, empatado com o colombiano Luis Díaz, e com mais assistências (cinco).

Com este resultado, a Argentina chega ao 15º título da Copa América, igualando a marca do Uruguai, enquanto os brasileiros seguem com nove. A alegria de Messi contrastou com a tristeza do atacante brasileiro Neymar, que não participou da conquista da Copa América em 2019, por conta de uma lesão. Como consolação, restou ao Brasil o prêmio de Fair Play (Jogo Limpo, em tradução literal), depois de tanto apanhar na final.