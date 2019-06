Messi ganha torcida da esposa e dos filhos na Arena

publicidade

Além da presença de Messi e companhia no gramado, a Arena do Grêmio também recebeu a esposa do craque Antonella Roccuzzo e os filhos Thiago, Mateo e o pequeno Ciro. A presença da família, no entanto, não foi o suficiente para inspirar o atacante a deixar sua marca em Porto Alegre. Na tarde deste domingo, a Argentina venceu o Catar por 2 a 0 com gols de Lautaro Martinez e Aguero.

Classificada como segundo colocada do grupo da Copa América, a Argentina agora irá se preparar para encarar a Venezuela no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo está marcado para as 16h da próxima sexta-feira.