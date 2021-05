Messi marca dois sobre o Valencia, e Barcelona segue na luta pelo Espanhol

publicidade

O Barcelona segue na luta pelo título do Campeonato Espanhol graças à vitória fora de casa sobre o Valencia por 3 a 2, com direito a dois gols de Lionel Messi, neste domingo, pela 34ª rodada do torneio.

O brasileiro naturalizado espanhol Gabriel Paulista abriu o placar para o time da cidade de Valência (minuto 50), mas Messi empatou logo em seguida (58) e o francês Antoine Griezmann virou para os visitantes (63). Seis minutos depois o atacante argentino voltou a marcar (69) e Carlos Soler diminuiu para os anfitriões (83).

Com este resultado, o Barça segue na terceira posição com 74 pontos, a mesma pontuação que o vice-líder Real Madrid e a dois o primeiro colocado Atlético de Madrid, quando faltam quatro rodadas para o fim da competição.

Mais cedo, o Villarreal (6º) venceu o Getafe (15º) por 1 a 0 e segue na luta por uma vaga nas competições europeias, graças ao gol de Yeremi Pino (79).

Veja Também