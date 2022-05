Messi rebate declarações de Mbappé sobre futebol sul-americano

publicidade

O craque argentino Lionel Messi rebateu nesta segunda-feira as recentes declarações de seu companheiro de Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, que disse que o futebol sul-americano "não é tão avançado" quanto o europeu e que é mais difícil se classificar para a Copa do Mundo na Europa.

"Muitas vezes falamos sobre isso na Espanha. Quando voltávamos de uma Eliminatória, dizíamos a eles: 'vocês não sabem como seria difícil para vocês se classificar para a Copa do Mundo se tivessem que ir jogar lá'. Colômbia, a altitude, o calor, a Venezuela... Todos eles têm uma condição diferente que torna tudo muito mais difícil e, fora isso, são grandes equipes, com grandes jogadores", disse Messi em entrevista ao canal argentino TyC Sports.

O camisa 10 também destacou que "o futebol está cada dia mais equilibrado, seja qual for o adversário", e que a seleção argentina está "preparada para jogar contra qualquer europeu".

Na próxima quarta-feira, a Argentina enfrenta a Itália em Wembley na "Finalíssima", o confronto entre as atuais campeãs da Copa América e da Eurocopa. "Queremos ganhar. Somos um grupo que joga cada jogo como se fosse uma final", disse Messi, para quem a Itália seria uma das favoritas se tivesse se classificado para a Copa do Mundo.

"É uma loucura a Itália ter ganhado a Eurocopa e não estar na Copa do Mundo, com tudo o que significa a Itália na história dos Mundiais", comentou. "Se a Itália estivesse no Mundial, seria uma das favoritas. Tiveram má sorte. Ninguém gostaria de cruzar com a Itália", concluiu.

Veja Também