Messi treina separado da equipe do Barcelona

O capitão do Barcelona, Lionel Messi, treinou separado de sua equipe nesta quarta-feira, a apenas uma semana do reinício da Liga. O jogador não tem nenhum tipo de desconforto físico. "Ele foi ao centro de treinamento e fez um treino diferente", relataram fontes do clube catalão, observando que "ele não tem nenhum problema".

Segundo a imprensa espanhola, o craque do Barça ficou na academia seguindo um plano elaborado pelos técnicos e preparadores. O jornal AS destacou que "Messi segue cumprindo um programa de trabalho de prevenção para evitar sobrecarregar a panturrilha e iniciar a competição, em dez dias, com rendimento pleno".

O astro argentino ficou mais de um mês e meio parado no início da temporada devido a uma lesão em sua panturrilha direita. O técnico Quique Setién decidiu dar um dia de folga a seus jogadores. Com isso, a equipe do Barça treinará novamente na sexta-feira e tudo indica que Messi vai se juntar a seus companheiros sem problemas.

O Barcelona voltará a jogar na Liga no sábado, dia 13 de junho, com uma visita ao Mallorca pela 28ª rodada, que retomará o campeonato espanhol após praticamente três meses interrompidos pela pandemia de coronavírus.

O Barça lidera a competição com uma vantagem de dois pontos sobre o Real Madrid.