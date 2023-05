Miami Heat elimina Boston Celtics no jogo 7 e vai às Finais da NBA

publicidade

Evitando uma humilhação histórica, o Miami Heat venceu o Boston Celtics por 103 a 84 nesta segunda-feira (29), no jogo 7 da decisão da Conferência Leste, e se classificou para as Finais da NBA, contra o Denver Nuggets. Depois de perder os três jogos anteriores, a equipe de Jimmy Butler mostrou frieza jogando fora de casa para fechar a série em 4 a 3.

Já os Celtics ficaram a um passo de chegarem pela segunda vez seguida às Finais da NBA e de serem o primeiro time na história a virar uma desvantagem de 3 a 0 nos playoffs. Liderado por Butler e Caleb Martin (26 pontos), a grande revelação desta série, o Miami superou a pressão dos 20 mil torcedores do Boston no TD Garden e se recuperou da dura derrota do último sábado, em casa, com uma sexta no último segundo de Derrick White.

"Nós nos mantivemos unidos como grupo e equipe", disse Butler sobre como foi o clima entre os jogadores do Heat nas últimas 48 horas. "Estamos felizes, mas inda faltam mais quatro vitórias" para o título, advertiu o experiente ala ao receber o prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) da final do Leste.

O Heat controlou o jogo do início ao fim e evitou ser a primeira equipe eliminada entre as 150 que abriram 3 a 0 de vantagem em uma série de playoff na história da NBA. Além disso, o time de Miami é o primeiro desde o New York Knicks de 1999 a chegar às Finais como oitavo classificado na temporada regular. Os problemas para o Boston começaram cedo. No início do jogo, Jayson Tatum sofreu uma entorse no tornozelo e, mesmo com dores, continuou em quadra e terminou com 14 pontos e 11 rebotes.

Jaylen Brow marcou 19 pontos na partida, mas com baixo rendimento nos arremessos de quadra (8/23) e oito turnovers, foi um reflexo da queda dos Celtics nas bolas de três, com apenas nove convertidas em 42 tentativas (21,4%). O Miami não se deixou intimidar pelo apoio dos torcedores de Boston e teve sua revanche depois da derrota do ano passado, também no jogo 7 da final do Leste. A partir da próxima quinta-feira, o Heat vai em busca de seu quarto título da NBA, tendo pela frente o Denver Nuggets, campeão da Conferência Oeste.

Lesão de Tatum

Em um duelo final dramático por si só, a tensão aumentou para os Celtics logo na primeira jogada, quando Tatum torceu o tornozelo esquerdo ao pisar em falso em baixo da cesta. O ala, herói da vitória no jogo 7 das semifinais do Leste contra o Philadelphia 76ers com 51 pontos, recebeu tratamento para continuar em quadra e teve um primeiro tempo apagado.

"Meu tornozelo inchou. É frustrante porque eu era uma sombra de mim mesmo", lamentou Tatum. Não quero que ninguém se sinta mal por mim. Infelizmente, as lesões fazem parte do jogo". No primeiro quarto, o time de Boston fez apenas 15 pontos, contra 22 do Miami, e errou suas dez tentativas em arremessos de três.

Com tudo dando certo, o Heat aproveitou o momento e acelerou até abrir 17 pontos de vantagem (38 a 21). Tatum, que só tinha feito um arremesso nos primeiros 17 minutos de jogo, estava claramente sofrendo com dores no tornozelo, mas começou a assumir a responsabilidade ofensiva quando os Celtics esboçaram uma reação, que Butler esfriou acertando um arremesso de três e roubando a bola no lance seguinte.

O Miami foi para o intervalo com o jogo controlado (52 a 41), graças aos 50% de aproveitamento nas bolas de três (8/16), comparado com os 19% (4/21) do Boston. No segundo tempo, Derrick White despontou como provável herói dos Celtics marcando 11 pontos que reduziram a diferença para sete (66 a 59).

Mas Caleb Martin, um dos jogadores do Miami que nunca foi draftado, voltou a brilhar. Depois de começar a série como reserva, ele termina como uma peça chave da equipe e uma média de 19 pontos por partida. Com o apoio de Butler, Martin levou o Heat a abrir uma vantagem de 23 pontos (96 a 73) a menos de seis minutos do estouro do cronômetro, que os Celtics não conseguiram reverter.