Milan oficializa contratação do atacante francês Olivier Giroud

O Milan oficializou neste sábado a contratação do atacante francês Olivier Giroud, do Chelsea, mas não especificou a duração de seu novo contrato ou o valor pago pelo jogador. A mídia italiana garantiu que o contrato do atleta com o clube milanês é de dois anos. O campeão mundial em 2018, de 34 anos, vai voltar a vestir a camisa 9, disse o clube 'rossonero' em um comunicado.

O Chelsea havia prorrogado o contrato de Giroud por um ano no mês passado, até junho de 2022, mas o atacante francês optou por deixar Stamford Bridge depois de disputar apenas oito jogos da Premier League como titular na temporada passada.

"A todos os Blues, aos meus companheiros, aos meus treinadores, a todo o clube, um enorme obrigado por esses momentos especiais. Começo uma nova jornada com o coração feliz", disse o francês no Twitter após passar pelo exame médico na sexta-feira. "Nossas vitórias na Copa da Inglaterra, na Liga Europa e na Liga dos Campeões foram magníficas", acrescentou.

No Milan, Giroud vai se revezar com o veterano astro sueco Zlatan Ibrahimovic, de 39 anos, que se recupera de uma cirurgia no joelho e é dúvida para o início da próxima temporada.

To all the Blues, to my teammates, to all my coaches, to the whole club, a huge thank you for these special moments 🙏🏼



I'm starting a new journey with a light and happy heart. Our victories in Fa Cup, Europa League and Champions league have been magnificent. 🤩



Love Oli G 💙. pic.twitter.com/HytVlp0uYx