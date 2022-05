Milan vence Sassuolo e é campeão italiano

publicidade

O Milan se sagrou campeão da Serie A italiana pela décima nona vez em sua história e pela primeira vez desde 2011, neste domingo depois de vencer por 3 a 0 o Sassuolo fora de casa, pela 38ª e última rodada.

Os rossoneri, que precisavam de apenas um ponto neste último jogo, não deixaram escapar o "Scudetto". Chegaram líderes, com dois pontos de vantagem sobre a Inter de Milão (2ª), que fez sua parte ao vencer a Sampdoria por 3 a 0 também neste domingo, mas a vitória de seus vizinhos os impediu de manter o título italiano.

O francês Olivier Giroud, nas duas jogadas com assistências do atacante português Rafael Leão, colocou o Milan na frente em Reggio Emilia com uma dobradinha (nos minutos 17 e 32), e pouco depois o marfinense Franck Kessié ampliou (36), também com um passe de Leão.

O resultado tornava impossível objetivo da Inter, que jogava no estádio Giuseppe Meazza, na capital lombarda, ao mesmo tempo e conseguiu marcar no segundo tempo, por meio do croata Ivan Perisic (49) e do argentino Joaquín Correa (55).

Esses gols da Inter vieram quando o Milan já vencia por 3 a 0.