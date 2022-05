"Minha etapa no Bayern terminou", afirma Lewandowski

publicidade

O atacante polonês Robert Lewandowski, eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2020 e 2021, declarou nesta segunda-feira que sua trajetória no Bayern de Munique chegou ao fim. "Uma coisa é certa hoje: minha etapa com o Bayern de Munique terminou", disse o jogador em uma entrevista coletiva com a seleção da Polônia, sem dar nenhuma indicação sobre seu futuro.

Conforme Lewandowski, uma transferência poderia beneficiar o clube e ele. "Depois de tudo o que aconteceu nos últimos meses, não posso imaginar como manter uma boa cooperação. Creio que uma transferência será a melhor solução para cada uma das duas partes", acrescentou. "Acho que o Bayern não vai me segurar só porque tem o direito de fazer isso", afirmou, cujo contrato com o clube bávaro vai até junho de 2023.

Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona teria feito uma oferta de 32 milhões de euros (R$ 163 milhões, na cotação atual) para contratar o atacante. Na última temporada, o Bayern foi campeão alemão, mas não conseguiu ir muito longe na Liga dos Campeões e caiu nas quartas de final para o Villarreal. Apesar disso, Lewandowski terminou o torneio europeu na vice-artilharia, com 13 gols marcados.