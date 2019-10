Ministério do Esporte do Chile e Conmebol ratificam final da Libertadores em Santiago

publicidade

No dia em que o presidente do Chile, Sebástian Piñera, anunciou que a APEC e a COP25 não serão realizadas mais no país devido à crise política e social, a Ministra do Esporte, Cecilia Pérez, confirmou que final da Copa Libertadores entre Flamengo e River Plate será sedida em Santiago. "Recebi a ligação do presidente da Conmebol e ratifiquei nossa intenção e o compromisso de realizar a final da Copa Libertadores em nosso país", afirmou em coletiva de imprensa. "O esporte une e temos toda a vontade de sediar esse importante evento internacional, e o que nos preocupa é fazer toda a coordenação no campo da segurança", completou.

Cecilia também garante que o Ministério do Interior está trabalhando na coordenação da segurança no país para que o evento possa ocorrer. “É uma das muitas partes que fazem o bem ao país, e trabalharemos em conjunto com o Ministério do Interior e conversas permanentes com a Conmebol. Ainda faltam dias para chegarmos à final e temos que fazer juntos”, acrescentou.

A entidade máxima do futebol sul-americano agradeceu "o compromisso demonstrado pelo Governo do Chile em garantir as condições de segurança para a celebração da Final Única" e disse que o evento "é a celebração do futebol com e para o povo chileno".