Morata faz exame médico para assinar com Juventus

O atacante espanhol Álvaro Morata, do Atlético de Madrid, está em Turim para realizar nesta terça-feira exame médico antes de se transferir para a Juventus, clube onde já jogou entre 2014 e 2016. "Ciao Álvaro Morata", escreveu o time italiano nas redes sociais na segunda-feira à noite, com fotos do jogador mostrando o polegar em afirmação.

Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, a Juve vai pagar pelo empréstimo do jogador, que fará 28 anos no próximo mês, 10 milhões de euros (11,7 milhões de dólares), com opção de compra de 45 milhões de euros (52 milhões de dólares).

Após a saída do argentino Gonzalo Higuaín para a Inter Miami na semana passada, o novo treinador do clube de Turim, Andrea Pirlo, precisava de um atacante com experiência.

Com 33 jogos pela seleção da Espanha, Morata chegou a atuar ao lado de Pirlo nos dois anos em que este na Juventus. Antes do espanhol, a diretoria da Velha Senhora chegou a cogitar para fazer companhia no ataque ao português Cristiano Ronaldo o uruguaio Luis Suárez (Barcelona) e o bósnio Edin Dzeko (Roma). Cristiano Ronaldo e Morata já jogaram juntos pelo Real Madrid.