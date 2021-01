Morre Bernard Guignedoux, autor do primeiro gol do Paris SG

publicidade

Bernard Guignedoux, autor do primeiro gol da história do Paris Saint-Germain, faleceu aos 73 anos, anunciou o clube da capital francesa, nesta sexta-feira. "Choramos o falecimento, esta manhã, do primeiro goleador da história do clube, Bernard Guignedoux", publicou o PSG em sua conta no Twitter. "Nossas condolências do Paris Saint-Germain para sua família", acrescentou.

Bernard Guignedoux jogou como meia no PSG entre 1970 e 1972. Em 23 de agosto de 1970, marcou o primeiro gol da história do clube parisiense, então na categoria Nacional, uma antes da primeira divisão profissional. A partida foi no campo do Stade Poitevin.

Depois de jogar no PSG e no Mónaco, ele se aposentou e atuou como treinador no centro de formação do PSG entre 1981 e 2003. Bernard Guignedoux também foi treinador adjunto do Estrasburgo (2003-2005) e do Valenciennes (2005-2009).