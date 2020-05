Morre Jerry Sloan, técnico do Utah Jazz por 23 anos

publicidade

O ex-jogador e técnico da NBA Jerry Sloan, que comandou durante 23 anos o Utah Jazz e disputou duas finais contra o Chicago Bulls de Michael Jordan, morreu aos 78 anos devido a complicações relacionadas à doença de Parkinson. O anúncio foi feito pela franquia nesta sexta-feira (22).

"Jerry Sloan sempre será sinônimo do Utah Jazz. Sempre será parte da organização do Utah Jazz e nos unimos a sua família, amigos e fãs no duelo por sua perda", declarou a equipe em comunicado.

Sloan comandou o Jazz entre 1988 e 2001 com um balanço de 1.223 vitórias e 20 participações nos playoffs da NBA. Com a dupla John Stockton e Karl Malone em quadra, Sloan conduziu o Jazz a duas finais da NBA consecutivas nas temporadas 1996/1997 e 1997/1998, ambas perdias para os Bulls de Michael Jordan.